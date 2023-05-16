جومانا مراد: تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي لكني أسامح وأترك الأمر لله

تناولت الفنانة جومانا مراد من خلال شخصيتها التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، الخيانة، عندما قررت أن تضع السم لصديقتها نادرة خلال أحداث العمل، والتي جسدت شخصيتها نيللي كريم.

وبسؤال الفنانة جومانا مراد في ندوة «الوطن» عن تعرضها للخيانة من قبل، قالت: «جدا وكتير أوى كمان، في الحقيقة دائما أصدم في الأشخاص، لكنني شخص أسامح وأقطع العلاقات تماما، ولا أعاتب، وأترك الأمر والشخص إلى الله، وأشعر حينها كأن هذا الشخص قدم لي معروفا، وجعل لي حق عند الله، سيكرمني من أجله».

جومانا مراد تتحدث عن خيانة الأصدقاء

وتابعت الفنانة جومانا مراد قائلة: «هذا هو إيماني الكامل، ودائما أدعو الله أن يبعدني عن أذى أي شخص، حتى وإن أساء لي، لأن الأذى لا يسامح فيه الله إطلاقا، لذلك لا أفكر في الانتقام، وكلما شعرت بشيء دنيوي، أذهب إلى زيارة المقابر لأعرف جيدا بأن نهايتنا ستكون هنا، وأخذ معي أمي، والحقيقة أنني أشعر بسعادة كبيرة بذهابي إلى هناك».