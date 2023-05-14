جومانا مراد تكشف كواليس ظهورها ضيفة شرف في فيلم «رمسيس باريس»

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة جومانا مراد في السباق الرمضاني لعام 2023، تكشف تفاصيل مشاركتها أيضا في موسم أفلام عيد الفطر بعملين أحدهما فيلم «رمسيس باريس» الذي تظهر من خلاله كضيفة شرف.

وأوضحت الفنانة جومانا مراد عن كواليس انضمامها لفيلم «رمسيس باريس» من خلال ندوة في «الوطن» قائلة: «الفيلم عرضه علي المخرج أحمد خالد موسى بعدما انطلقنا بتصوير مسلسل بابا المجال بأن أظهر فى مشهد واحد بشخصيتي الحقيقية».

جومانا مراد تكشف كواليس مشاركتها في فيلم رمسيس باريس

وتابعت الفنانة جومانا مراد، أنها فعلا لم تتردد في الظهور كضيفة شرف في فيلم رمسيس باريس موضحة: «الحقيقة أنني كنت سعيدة للغاية بالمشاركة فهو مشهد واحد يجمعني بالفنان حمدي الميرغني ولكنه كان مليئا بالكوميديا واستمتعت به للغاية».

يذكر أن فيلم رمسيس باريس يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هيفاء وهبي ومحمد سلام ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.