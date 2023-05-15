سفير باراجواي بالقاهرة: ندعو مصر لفتح سفارة في بلادنا لتعزيز التعاون

دعا سفير باراجواي بالقاهرة، فيكتور هوجو، مصر لفتح سفارة في باراجواي، مما سيعطي دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والتجارية والثقافية والسياحية، حيث إنه سيكون أفضل استثمار يمكن أن تقوم به مصر وسوف يؤتي ثماره على الفور، مؤكدًا أن وزارة خارجية باراجواي على استعداد لدعم هذا التوجه.

ووصف سفير باراجواي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش احتفالية أقامتها سفارة بلاده بالقاهرة، بمناسبة مرور 212 عامًا على إعلان الاستقلال، العلاقات بين باراجواي ومصر بالممتازة، مشيرا إلى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين تفتح آفاقًا كبرى للتعاون في كافة المجالات.

دور محوري تلعبه مصر

وأشار هوجو إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا أن بلاده تتمنى لمصر التوفيق في دورها الحاسم والاستراتيجي لاستعادة السلام في دول المنطقة.

دور مصر في قضايا اللاجئين

ولفت السفير إلى أن مصر تحتضن العديد من اللاجئين، مشيرًا إلى عشرات الآلاف من اللاجئين من السودان الذين وجدوا مأوى وملاذًا آمنًا في مصر.

وأضاف: «نتابع الجهود الاستثنائية للدبلوماسية المصرية في إجراءات بالغة الحساسية لتحقيق هدنة بين فلسطين وإسرائيل وسعيها للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة».

إشادة بالاجتماع الذي تعقده مصر

وأشاد السفير بالاجتماع الذي عقده وزير الخارجية، سامح شكري، في فبراير الماضي مع سفراء ورؤساء بعثات دول أمريكا اللاتينية، واعتبره بمثابة تشجيع كبير، مؤكدًا أن عقد الاجتماع بانتظام كل عام سيعطي دفعة قوية لعلاقاتنا الثنائية.