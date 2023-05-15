برلماني: الدولة المصرية أعادت الحياة لصعيد مصر بمبادرة حياة كريمة

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّه ليس من المقنع الحديث عن الحقوق والحريات وغض البصر عن الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن صعيد مصر شهد الكثير من التطورات، حيث لم يكن هناك مياه صالحة للاستخدام الآدمي في الكثير من القرى والنجوع، وهذا الأمر تم تداركه.

سوهاج أكثر المحافظات التي استفادت من مبادرة حياة كريمة

وأضاف «رضوان» خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ محافظة سوهاج أكثر محافظات الجمهورية التي استفادت من مبادرة حياة كريمة، كما أنّ هذه المحافظة بها 1380 مشروعا خدميا وتنمويا تحت مظلة حياة كريمة.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «عندما نتحدث عن الحق في الحياة يجب أن نذكر الحق في الرعاية الصحية حيث كان فيروس سي متفشيا ومصاب به 15 ملايين مصري وتم علاجهم، هذا الأمر من حقوق الإنسان أيضا».

كل حزب له رؤية معينة واستراتيجية ومنهج ومراحل تنفيذ

إلى ذلك، أكد وجود توافق على المبدأ الخاص بضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، ولكن هناك رؤى واهتمامات مختلفة من الأحزاب، لأن كل حزب له رؤية معينة واستراتيجية ومنهج ومراحل تنفيذ، ولكن الذي يحكم المفوضية هو الإطار التشريعي المنظم لعملها.