رئيس «حقوق الإنسان» بالنواب: مصر وصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التمييز

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ التمييز في حد ذاته ربما يكون في إطار مؤسسي أو خدمي من أداء السلطة التنفيذية عن قصد أو دون قصد، وهذا الأمر يكون مبنيا على ثقافات راسخة وجب علينا تغييرها.

وأضاف «رضوان» خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ مكافحة التمييز المبني على العرق أو الدين أو الجنس أو النوع أمر مهم للغاية، حيث وصلت مصر إلى مراحل متقدمة جدا في مكافحة التمييز بداية من حقوق المرأة وحصول المرأة على تمثيل نيابي في المؤسسات التشريعية المختلفة وتمثيل في حقائب وزارية.

الحوار الوطني يركز على ملف حقوق الإنسان

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ المرأة المصرية تقلدت مناصب قضائية لم تكن تتقلدها من قبل، مشددًا على أن الحوار الوطني سيركز على قضايا عدة في ملف حقوق الإنسان، مثل قانون الإجراءات الجنائية ومادة الحبس الاحتياطي.

قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح: «قانون الإجراءات الجنائية كمؤسسة تشريعية تم تشكيل لجنة له منذ شهرين وراجعت 80% من مواد قانون الإجراءات الجنائية ومن المتوقع أن يُعرض على الجلسة العامة في البرلمان للتصويت وأخذ الرأي، بخصوص عدد من القضايا مثل الحبس الاحتياطي».