بشائر سارة للمصريين.. انخفاض أسعار 5 سلع رئيسية

بشائر سارة تحملها هذه الأيام بانخفاض أسعار عدد من السلع المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، سواء كانت الذهب أو الأسماك أو زيت الطعام أو الدواجن أو الأعلاف.

وترصد «الوطن» أسعار هذه السلع خلال الساعات الأخيرة.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، بمرور 5 أيام على تطبيق قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج مع إعفائه من الرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم دفعها على المصنعية.

وجاء متوسط تراجع أسعار الذهب بنحو 240 جنيها في الجرام، فيما خسر الجنيه الذهب الخسارة الأكبر بنحو 2000 جنيه، إذ سجلت أسعار الذهب الإثنين 15 مايو 2023 وفقا لمنتصف التعاملات، كالتالي:

عيار 21: 2320 جنيها.

عيار 24: 2651 جنيها.

عيار 18: 1989 جنيها.

عيار 14: 1560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 18560 جنيها.

أسعار الأسماك

وتراجعت أسعار الأسماك اليوم في الأسواق، حيث شهدت الأسواق المصرية إقبالا خلال الفترة الماضية، وخاصةً في شهر أبريل الماضي، من جانب المواطنين على شراء الأسماك، وذلك بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر، حيث تباينت الأسعار حسب المنطقة، والمحل الذي يفضل المواطن الشراء منه، مؤكدا أن تراجع أسعار الأسماك يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية الفترة الحالية، كما أن انخفاض درجات الحرارة حالياً ساهم في دفء المياه، مما يزيد من كميات الأسماك التي يتم اصطيادها.

وتراوح سعر البلطي ما بين 69 و71 جنيهاً، وفيليه البلطي ما بين 30 و90 جنيهاً، وقشر البياض ما بين 65 و75 جنيهاً، والثعابين ما بين 50 و200 جنيهاً، فيما يتراوح سعر المكرونة الخليجي ما بين 65 و85 جنيهاً.

أسعار زيت الطعام

وتراجعت أسعار زيت الطعام بقيمة 500 جنيه للطن، بسبب انخفاض سعره العالمي، وجاءت أسعار زيت الصويا الخام المستورد بـ53000 جنيه للطن بدلًا من 53500، وبالنسبة لسعر طن زيت الصويا الخام المنزوع 54000 جنيه بدلا من 54500 جنيه.

وسعر طن زيت الأولين المكرر بـ55000 جنيه، وزيت الذرة 59000 جنيه، وزيت العباد 61000 جنيه.

أسعار الدواجن

وسجلت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات تراجعا ملحوظا يقدّر بنحو 10 جنيهات، بسبب انخفاض القوة الشرائية الفترة الحالية، بعد أن شهدت محلات الطيور الحية إقبالا كثيفا من جانب المواطنين بمناسبة شهر رمضان، حسبما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وسجلت 63 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 73 و78 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 102 جنيه في المزرعة والتنفيذ الفعلي 115 جنيها.

أسعار الأعلاف

وهبطت أسعار الأعلاف في السوق المحلية بنحو 500 جنيه، وذلك في الطن الواحد، حيث تراجعت الأسعار خلال الأسبوع الماضي بقيمة 1000 جنيه، كما أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الأعلاف خلال الأيام المقبلة.