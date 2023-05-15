استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15 مايو في الأسواق وبورصة الدواجن خلال التعاملات، وسجل سعر الكيلو في المزارع بين 64 و65 جنيهًا، كما استقر سعر الفراخ الساسو بين 69 و70 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15 مايو في الأسواق وبورصة الدواجن

ويتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 64 جنيهًا و65 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحال بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلوجرام، وهو سعر أقل بكثير من الأوقات السابقة، حيث تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15 مايو في الأسواق وبورصة الدواجن استقرارًا كبيرًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين 15 مايو 2023

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 102 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 69 جنيهًا و70 جنيهًا في المزارع لتباع للمستهلك بحوالي 80 و85 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الإثنين 15 مايو 2023

ويتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 160 و170 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح ما بين 155 و165 جنيهًا والأوراك ما بين 69 و79 جنيهًا تلك الأسعار التي تختلف حسب كل منطقة.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10.5 إلى 11.5 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.5 إلى 6.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 إلى 9.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 9.5 حتى 10.5 جنيها، وكتكوت هجين بين 7 و8 جنيهات ضمن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 15 مايو في الأسواق وبورصة الدواجن.