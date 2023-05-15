أسعار الذهب تحقق مكاسب عالمية بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد

حققت أسعار الذهب مكاسب كبيرة بالأسواق العالمية، اليوم الاثنين، مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال.

ووفق تقارير البورصات العالمية صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2013.79 دولار للأوقية بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2018.20 دولار للأوقية.

تراجع معنويات الأمريكين بسبب التخوف من الركود

وكشفت بيانات يوم الجمعة خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونجرس يوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد له تداعيات كارثية.

رفع أسعار الفائدة يقلص الإقبال على الذهب

وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

غير أن الذهب فقد بعض بريقه بفعل صعود مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل عملات رئيسية، وهو ما يزيد تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.