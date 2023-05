49 معلومة عن تاريخ حفلات تتويج ملوك بريطانيا.. زيت من القدس وتاج صُنع سنة 1661

يتوج الملك تشارلز الثالث وبجانيه زوجته الملكة كاميلا صباح اليوم السبت ملكًا رسميًا باعتراف الكنيسة، وفي حفل مهيب يتضمن الكثير من المراسم التي تعتمد على التقاليد والعصرية في مظهرها، في كنيسة وستمنستر أبي.

لكن هل تساءلت يومًا عن تاريخ حفل تتويج ملك بريطانيا، وأهميته ومتى كان اختيار كنيسة وستمنستر أبي، وهذا ما تعرضه جريدة «الوطن» في السطور القادمة حول أهم المعلومات التاريخية عن حفل تتويج ملوك بريطانيا؟

تاريخ حفلات تتويج ملوك بريطانيا

بدأت حفلات تتويج ملوك بريطانيا منذ عام 1601، وهو يتم فقط في شهر مايو – وقد أصبح تقليد متبع حتى الآن.

منذ عام 1066 أصبح دير وستمنستر هو مكان التتويج، لكن قبل بناء الدير، كان التتويج يتم في أي مكان مناسب، حيث كانت تجري في باث وأكسفورد وكانتربري.

الملك تشارلز الثالث هو الملك الأربعين الذي يتم تتويجه في كنيسة وستمنستر.

لأول مرة منذ عام 1937، ستتضمن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث تتويج للملكة، حيث كانت الملكة إليزابيث، زوجة الملك جورج السادس، آخر ملكة تتوج.

في يوم عيد الميلاد عام 1066، أصبح وليام الفاتح أول ملك يتوج في وستمنستر أبي.

تولى الملك تشارلز الثالث العرش في 8 سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيين حكما.

في الثالثة من عمره، تلقى الأمير تشارلز آنذاك دعوة أطفال خاصة مرسومة باليد لحضور تتويج والدته.

إيرل مارشال مسؤول عن تنظيم التتويج، فمنذ عام 1386 تولى هذا المنصب دوق نورفولك.

كان دوق نورفولك الثامن عشر مسؤولاً عن تتويج الملك هذا العام وكان مسؤولاً أيضًا عن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية.

أول تتويج إنجليزي تم تسجيله بالتفصيل، هو تتويج الملك الأنجلو ساكسوني إدغار في باث عام 953 م.

كانت ماري ملكة اسكتلندا، أصغر ملوك على الإطلاق، وأصبحت ملكة في عام 1542 عندما كان عمرها ستة أيام فقط.

يعود الشكل المعاصر للتتويج إلى عام 1902، عندما توج الملك إدوارد السابع، حيث أصبحت مراسم التتويج تشمل موكب رسمي من قصر باكنغهام إلى الدير، وموكب آخر بالداخل، والاعتراف، والدهن بالزيت، وقسم التتويج، والتكريم، وأخيراً موكب آخر من الدير إلى القصر.

لمئات السنين، كان الملك يستقر في برج لندن قبل ليلتين من التتويج، وكان أخر من اتبع هذا التقليد الملك تشارلز الثاني عام 1661؟

منذ عام 1902، يعتبر نهاية يوم التتويج هو ظهور الملك الجديد وأعضاء آخرين في العائلة المالكة في شرفة قصرر باكنجهام، وأول من قام بهذا التقليد هو الملك إدوارد السابع والملكة الكسندرا.

تم كتابة ترتيب الخدمة الأصلي في القرن الرابع عشر، ليبر ريغاليس " مراسم التتويج داخل الكنيسة"، باللغة اللاتينية.

وقانونًا فأن الجزء الخاص بالتتويج وإعلان الانضمام هما الجانبان الوحيدان اللذان يتطلبهما القانون في الاحتفال.

نشيد تتويج هاندل «صادوق الكاهن» يُعزف في كل تتويج منذ عام 1727.

سيتضمن تتويج الملك 12 لجنة موسيقية جديدة، بما في ذلك نشيد التتويج لأندرو لويد ويبر، مسيرة التتويج لباتريك دويل، وأعمال أخرى لإيان فارينجتون، سارة كلاس، نايجل هيس، بول ميلور، طارق أوريجان، روكسانا بانوفنيك، وشيرلي ج.طومسون، وجوديث وير، ورودريك ويليامز، وديبي وايزمان.

عازف القيثارة الملكي الرسمي، أليس هوز، سيعزف أيضًا كجزء من أوركسترا التتويج.

في عام 2023، ستحتفل الكنائس الأنجليكانية بالتتويج بدق أجراس خاصة في حدث يسمى "Ring for the King - Ringing for the King's Coronionation".

إن عربة Gold State Coach عبارة عن عربة مغلقة يجرها ثمانية خيول تستخدمها العائلة المالكة في المناسبات الكبرى، مثل حفلات التتويج وحفلات الزفاف الملكية، وقد تم استخدامها في تتويج كل ملك بريطاني منذ جورج الرابع. حتى الحرب العالمية الثانية.

سيتم تتويج الملك في كرسي سانت إدوارد، الذي صنع عام 1300 لإدوارد الأول واستخدم في كل تتويج منذ ذلك الوقت، وهو محفوظ في كنيسة وستمنستر أبي.

وسيتم وضع تاج سانت إدوارد، الذي صنع عام 1661، على رأس الملك خلال الحفل وهو يزن 4 أرطال و 12 أونصة، أو حوالي 2.2 كيلوجرام، ومصنوع من الذهب الخالص.

تم استخدام تاج سانت إدوارد في تتويج كل ملك بريطاني منذ تتويج الملك تشارلز الثاني.

في عام 1902، عند تتويج الملك إدوارد السابع، وضع رئيس أساقفة كانتربري آنذاك عن طريق الخطأ تاج القديس إدوارد على رأس الملك من الخلف إلى الأمام.

كانت آن بولين، الزوجة الثانية لهنري الثامن، الملكة الوحيدة التي توجت بتاج سانت إدوارد الأصلي في يونيو 1533.

سترتدي الملكة كاميلا تاج الملكة ماري عند التتويج، هذه هي المرة الأولى التي يُعاد فيها استخدام هذا التاج منذ القرن الثامن عشر - وسيضم ماسات من مجموعة المجوهرات الشخصية للملكة إليزابيث الثانية.

لم يتوج إدوارد الثامن ملكًا على الإطلاق، استمر حكمه 325 يومًا فقط، وبالتالي أصبح شقيقه ألبرت ملكًا، مستخدماً اسمه الأخير جورج، باسم جورج السادس.

الجرم السماوي الذهبي المجوف، المرصع باللآلئ والأحجار الكريمة والجمشت الكبير تحت الصليب، صنع في عام 1661 واستخدم في كل تتويج منذ ذلك الحين.

صُنع الخاتم السيادي «خاتم الملك» عام 1831 من أجل ويليام الرابع، ويحتوي على صليب للقديس جورج (شفيع إنجلترا) وهو مصنوع من الياقوت (يُعتقد أنه يمثل الكرامة) على خلفية زرقاء.

يُعرف أيضًا باسم «خاتم الزواج في إنجلترا»، وقد ظهر خاتم السيادة في كل تتويج منذ الملك ويليام الرابع في عام 1831 حتى الآن؟

عند تتويج الملكة فيكتوريا، كانت أصابعها صغيرة جدًا بحيث لا يمكن تصغير الخاتم بدرجة كافية في الحجم.

ربما كان إدوارد المعترف أول ملك يقوم بتجميع شعارات أو جواهر التاج، والتي تم تطويرها واستبدالها على مدي قرون لاحقه.

استخدمت "ملعقة التتويج" في كل تتويج منذ عام 1349 لدهن الملك بمزيج سري من الزيوت المقدسة.

الزيت الذي سيستخدم لدهن الملك تشارلز الثالث تم تكريسه في القدس، حيث يصنع من أنواع محددة من شجر الزيتون من جبل الزيتون، بالقرب من سرداب جدة جلالة الملكة، الأميرة أليس، كجزء من صنع زيت الميرون.

كان تتويج الملكة إليزابيث الثانية هو أول من بث تلفزيونيًا كانت هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها حدثًا على التلفزيون.

شاهد الحفل نحو 27 مليون شخص في المملكة المتحدة الحفل على التلفزيون واستمع 11 مليون في الراديو.

التقطت الصورة الأولى للتتويج أثناء تتويج جورج الخامس في أوائل القرن العشرين بواسطة السير بنجامين ستون، عضو البرلمان والمصور الهاوي.

في مايو 1937، سُمح لهيئة الإذاعة البريطانية ببث خدمة تتويج جورج السادس على الراديو.

في عام 1308، قام الضيوف في عيد تتويج إدوارد الثاني من شرب 1000 براميل من النبيذ.

كان الحضور في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 أكثر من 8000 ضيف يمثلون 129 دولة.

في عام 1953، شهدت الأميرة ماري لويز (حفيدة الملكة فيكتوريا) تتويجها الرابع، بعد أن كانت حاضرة أيضًا لتتويج الملوك إدوارد السابع وجورج الخامس وجورج السادس.

تم تصميم شعار تتويج الملك تشارلز عام 2023 من قبل السير جوني إيف، الذي كان يشغل سابقًا منصب كبير مسؤولي التصميم في شركة Apple، Inc.

في عام 1689، تم تتويج الملك ويليام الثالث والملكة ماري الثانية كملكين مشتركين للمرة الأولى والوحيدة.

لم تكن الملكة إليزابيث الثانية هي الوحيدة التي شغلت كرسي التتويج في الثاني من يونيو عام 1953، في صباح يوم تتويجها، عُثر على قطة سوداء تُدعى ماتينز نائمة على كرسي في دير وستمنستر.