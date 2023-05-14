تراجع أسعار زيت الطعام بقيمة 500 جنيه للطن.. اعرف التفاصيل

شهدت أسعار زيوت الطعام اليوم، تراجعًا ملحوظًا بقيمة 500 جنيه للطن، وفق ما ذكر حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة في الغرفة التجارية.

وشرح المنوفي في تصريحات لـ«الوطن» أنّ أسعار زيت الطعام اليوم سجلت تراجعًا اليوم بقيمة 500 جنيه للطن، بسبب انخفاض سعره العالمي.

أسعار الزيت

وجاءت أسعار زيت الصويا الخام المستورد بـ53000 جنيه للطن بدلًا من 53500، وبالنسبة لسعر طن زيت الصويا الخام المنزوع 54000 جنيه بدلا من 54500 جنيه.

وسعر طن زيت الأولين المكرر بـ55000 جنيه، وزيت الذرة 59000 جنيه، وزيت العباد 61000 جنيه.