مبادرة «تنمية الأسرة المصرية» تواصل فاعليتها بمشاركة 500 طالب بالبحيرة

واصلت مبادرة «تنمية الأسرة المصرية» فاعلياتها في محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، في مدارس التعليم الفني بالمراكز المستهدفة لمبادرة «حياة كريمة»، ومنها مركز أبوحمص، بحضور ما يقرب من 500 طالب وطالبة، المستهدفين بالتعليم الفني والتجاري، بهدف تصحيح الأفكار المغلوطة، وتنمية الشخصية المصرية، ولرفع الوعي بين الطلاب والطالبات وتثقيفهم، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومتابعة الدكتور محمد حسن عثمان، رئيس الوحدة بالمركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

تنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص والمجلس القومي للمرأة

تأتي المبادرة بالتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، برعاية الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، وفرع المجلس القومي للمرأة في المحافظة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، وإشراف غادة أنور، رئيس وحدة تكافؤ الفرص في البحيرة.

انطلاق فاعليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية

وأكدت شيماء شومان، منسق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالإدارة التعليمية بأبوحمص، انطلاق فاعليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمدارس أبوحمص الصناعية العسكرية للبنين، والصناعية للبنات، والتجارية للبنات، مشيرةً إلى مشاركة عدد من المحاضرين، من رجال الدين بالأزهر، وعضوات فرع المجلس القومي للمرأة، لتوعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم وبث الوعي وروح الولاء والانتماء للوطن في نفوسهم، بالإضافة إلى توعيتهم بمناهضة قضايا النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة، والعنف المنزلي، والتحرش، وختان الإناث، والعنف ضد ذوي الهمم، وذلك بإشراف حمدي محمد سلام، مدير عام الإدارة التعليمية، ورمسيس جرجس، مدير التعليم الفني، وبحضور سعد الشرقاوي، مدير مدرسة أبوحمص الصناعية العسكرية للبنين، ومبروك مرعي، مدير المدرسة الفنية للبنات، وسعيد النجار، مدير المدرسة التجارية للبنات.

قوافل توعوية ضمن مبادرة «تنمية الأسرة المصرية»

وأشارت شيماء شومان، منسق وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة أبوحمص التعليمية، إلى أن خطة عمل مبادرة «تنمية الأسرة المصرية» بمدارس التعليم الفني بالإدارة، تتضمن سلسلة قوافل توعوية، يتم تنفيذها يوم الأحد الموافق 27 مارس الجاري، في مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية للبنين، ويوم 28 مارس في المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، لافتةً إلى أن ختام برنامج مبادرة تنمية الأسرة المصرية بمدارس التعليم الفني بالإدارة التعليمية بأبوحمص، سيكون يوم 20 من شهر أبريل المقبل، في مدرسة «حمدي الشحات» التجارية للبنات.