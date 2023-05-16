«ليه ربنا بيشوفني وأنا مبشوفهوش؟».. علي جمعة يجيب عن سؤال طفلة عبر قناة الناس

«هو ليه ربنا بيشوفني وأنا مبشوفهوش؟».. سؤال وجهته طفلة تٌدعى ريتاج، عمرها 7 سنوات، لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء وذلك في برنامج «مع الناس» المذاع عبر فضائية «الناس».

جسدنا لا يستطيع تحمل رؤية الله

ورد الدكتور علي جمعة قائلًا إنّ هذا من رحمة الله بنا، فأجسادنا التي خلقها الله للعبادة، لا تستطيع تحمل الوجود الربّاني، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103)».

وتابع جمعة موجّهًا حديثه للطفلة: «جسمك عشان تعبدي ربنا هيتبخر لو شاف ربنا، زي الكهرباء كده لما تكهرب واحد يغمى عليه، ولما الحرارة تزداد على الواحد تلاقيه اتحرق ودي تبقى خطيرة جدًا، فالحمد لله إن إحنا مش شايفين ربنا لأن جسمنا تركيبته مش صالحة لرؤية الله».

وتابع جمعة: «هنيجي يوم القيامة وينشأنا خلقًا آخر يتناسب مع فكرة النظر لوجهه الكريم، وسسترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام، لن ترونه بعيونكم لأنه لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا الآخرة، لكن سندركه بالتركيبة الجديدة اللي الوجوه فيها هتراه ودي رؤية مخصوصة بيوم القيامة»، مضيفًا «أما يا ريتاج لو شفنا ربنا نُصعق ومنعرفش نكمل الحياة الدنيا».