علي جمعة لـ«قناة الناس»: 1830 سنة فارقة تغيرت فيها قوى أهل الأرض

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إنه لم يكن هناك تطور في التقنيات الحديثة حتى عام 1830، الذي يعتبره علماء الحضارة سنة فارقة وبداية قرن وكأن القرن الثامن عشر، لم ينته والتاسع عشر لم يبدأ، وظل مائة عام حتى 1930، ففي هذه السنة أغلقت آخر محكمة من محاكم التفتيش، واستطاع الإنجليز إدخال الحديد في صناعة السفن.

تغير قوى أهل الأرض

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته بحلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين، أنه في هذا العام تغيرت قوى أهل الأرض وأصبح الأسطول الإنجليزى لم يهزم، فغزا العلم، وفي نفس السنة أيضا ماتت آخر امرأة من السكان الأصليين تسمانياً في استراليا، وانتهى معها لغتها وسحرها وشعوذتها، مات جنس بشري كامل وهم السكان الأصليين لأستراليا، فاعتبروا هذا علامات بداية القرن التاسع عشر.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.