علي جمعة لـ«قناة الناس»: تتبع الفتيات وتصويرهن جريمة شنعاء مثل القتل

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الديار السابق، إن تتبع الفتيات وتصويرهن، ليس فقط عيبًا، وإنما أيضا جريمة تقتل الإنسان اجتماعيًا ونفسيًا، تضع مرتكبها مع مصاف القتلة، لأنها قد تؤدي لقتل حقيقي.

حريتك تنتهي عند طرف أنفي

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته بحلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن تتبع الفتيات لعب بالنار، وجريمة شنعاء شديدة، تتطلب عقابا علنيا وفوريًا، وعدالة ناجزة، لأنها جريمة قذرة وشنيعة.

وأكد ضرورة مواجهة هذا الأمر بمجموعة تشريعات وتوعية عبر برامج التوك شو، مع الاستمرارية، حتى يستقر عند الناس استهجان من الجميع أن هذه جريمة قذرة وشنيعة، كما لفت إلى أن تصوير الفتيات ليس من الحرية الشخصية، مشيرًا لقول منسوب لشكسبير «حريتك تنتهي عند طرف أنفي».

وأردف: «كان واحد قاعد جنب شكسبير حط إيده في مناخيره وقال له أنا حر، شكسبير قال له حريتك تنتهي عند طرف أنفي».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.