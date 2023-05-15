علي جمعة لـ«قناة الناس»: الإنترنت على رأس أسباب الطلاق

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إنه أثناء وجوده في لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف منذ 30 عاما، درس أسباب الطلاق، فتوصل إلى 7 أسباب وقتها أضيف إليها سبب ثامن وهو الإنترنت قريبا.

أبرز مشكلات الناس

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته بحلقة برنامج «مع الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «وصلنا من مشاكل الناس، إلى أن الأسباب هى الحالة الاقتصادية، الراجل مش قادر يصرف نتيجة مقتضيات الحياة، مفيش مواءمة بين الزوج والزوجة، في طارئ حصل فى الحياة، الزوج عمل حادثة مرض حد ظهر في حياة أحد الزوجين، كمان تدخلات الأهل، وقضية الإنجاب هي بتخلق وهو لأ والعكس، كانوا سبع أسباب وكنا مرتبينهم حسب نسب الطلاق، فالحالة الاقتصادية كانت 60% ، وبعدها تدخل الأهل وبعدها عدم التوائم».

واستكمل: «وبعدها أضفنا عنصر ثامن بعد الاقتصادى، اللى هو الإنترنت، دخلت عليها لاقيتها بتعمل شات، مع واحد، هو بيفتح موبايلها يعني تجسس، وده بقى العنصر الثاني بعد الاقتصادي».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.