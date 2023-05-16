مصرع 6 جراء حريق بمبنى من 4 طوابق في نيوزيلندا

أسفر حريق اندلع في مبنى مكون من 4 طوابق بوسط عاصمة نيوزيلندا «ويلينجتون»، عن مصرع 6 أشخاص على الأقل، فيما تمكنت فرق الإطفاء، من إنقاذ 52 شخصا، بعضهم لجأ إلى سطح المبنى.

وقالت سلطات نيوزيلندا، من المعتقد أن نحو 100 شخص كانوا داخل المبنى، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت فرق الإطفاء في نيوزيلندا، إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، فيما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المبنى ليلاً.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن 11 شخصا فقدوا، مضيفة أن المبنى مكون من 92 غرفة.

مشاركة 80 عنصر إطفاء في إخماد الحريق

وشارك 80 عنصر إطفاء و20 شاحنة في عملية إخماد النيران، وقال قائد جهاز الإطفاء والطوارئ في المنطقة نيك بايات، إنه حريق تشهده ويلينجتون مرّة واحدة في العقد، مشيرا إلى أنه أسوأ كابوس.

وأشارت وسائل إعلام، إلى نقل 6 أشخاص بينهم حالة خطرة إلى مستشفى لتلقي العلاج،، كما تلقى 15 شخصا آخرون العلاج في مكان الحريق.

وأصيب شخص بجروح خطيرة، بعد أن قفز من الطابق الثالث للمبنى هربا من الحريق، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

رئيس وزراء نيوزيلندا يصف الحريق بالمأساة

وأعرب متحدث باسم الشرطة عن اعتقاده بأن حصيلة الحريق لنهائية لن تتخطّى الـ10، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووصف رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الحريق بأنه مأساة مطلقة، مرجحا ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق.