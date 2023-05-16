«الحمل الكاذب» أحدث طريقة لتهريب المخدرات في الولايات المتحدة

تكافح الشرطة حول العالم في استخدام كافة الأساليب الحديثة، لكشف عمليات تهريب المخدرات، ومنع وصولها إلى مواطنيها، وتدمير صحتهم، فيما تلجأ العصابات إلى استخدام حيل مبتكرة للالتفاف على أساليب القوات الأمنية.

بطن مزيفة بداخلها 1500 جرام كوكايين

وشهدت الولايات المتحدة، ابتكار شخصين اثنيين، طريقة غريبة لتهريب المخدرات، عن طريق بطن مزيفة، بداخلها 1500 جرام من الكوكايين.

وألقت الشرطة الأمريكية، في ساوث كارولينا الواقعة جنوب شرق البلاد، التي تشهد زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن المخدرات، لقبض على أنتوني ميلر البالغ من العمر60 عاما، وسيميكا ميتشم 41 عاما، لمحاولتهما تهريب مخدرات بوضعها داخل بطن مزيفة، أظهرت السيدة كما لو أنها حامل.

وترجع عملية إلقاء القبض على صاحبا طريقة البطن الحامل في عملية تهريب المخدرات، إلى شهر أبريل الماضي، بعدما كادت السيارة التي تقلهما الاصطدام بشاحنة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»البريطانية.

الزوجان قدما معلومات متضاربة حول موعد الولادة

وكان القشة التي قصمت ظهر البعير، موعد الولادة، وقدم الزوجان، معلومات متضاربة حول موعد الولادة، ما تمكن الشرطة الأمريكية من اكتشاف عملية تهريب المخدرات.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أندرسون، بدت ميتشم حاملا، لكن عند استجوابهما قدم الزوجان معلومات متضاربة حول موعد الإنجاب، مضيفة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ ميلر حاول الهرب بعد اكتشاف أمر زوجته، التي سقطت المخدرات من بطنها المزيفة عندما ركضت.

وأشارت الولاية الامريكية، في وقت سابق من العام الجاري، إلى ارتفاع الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات من 1734 في عام 2020 إلى 2168 في 2021.