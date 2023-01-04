قانوني يوضح عقوبة المتهم بمحاولة تهريب أقراص «كبتاجون» داخل لحوم مجمدة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بمحاولة تهريب أقراص «كبتاجون» داخل لحوم مجمدة في مطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، خلال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبالتفتيش تبين أنه أخفي الأقراص داخل 4 لفافات من اللحوم المجمدة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

ضبط 5.5 كيلو جرام كبتاجون

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفقًا لبيان لها، قد نجحت فى ضبط أحد الأشخاص بحوزته 5.5 كيلو جرام من أقراص «كبتاجون المخدرة»، قدرت بـ577 ألف جنيه، داخل 4 لفافات من اللحوم المجمدة، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

السجن والإعدام

وعن العقوبة المنتظرة التي تواجه المتهم علق أشرف ناجي، المحامي بالنقض، قائلًا إن القانون حدد عقوبات رادعة في المادة 33، ونص على «أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات للسجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، وتقع عليه غرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف أشرف ناجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 34 نصت على أن «عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل للسجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك».