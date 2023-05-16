منى زكي بـ«جبيرة يد» في أحدث جلسة تصوير استعدادا لمهرجان كان السينمائي

نشرت الفنانة منى زكي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا لها أثناء استعدادها حضور مهرجان كان السينمائي الـ76.

وظهرت منى زكي خلال الصور بفستان أسود قصير وجبيرة جبس في يدها بعد إصابتها منذ أيام بكسر في يدها اليسرى.

فيلم الجواهرجي

وتصور حاليا منى زكي، بمشاركة الفنان محمد هنيدي، فيلم «الجواهرجي»، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، ويضم الفيلم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى وأحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول تارا عماد، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن منى زكي حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2023بمسلسل تحت الوصاية والذي شاركها فيه البطولة دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.