كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، وهو ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور في تلك الفترة استعداد لإتمام العام الدراسي والالتحاق بالجامعات التي يحلمون بها.

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

ويمكن الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة خلال الأسبوع المقبل من خلال الضغط هنا وتسجيل حساب الطالب وإدخال الكود التعريفي وكتابة البيانات ليظهر لك رقم الجلوس.

كما يمكن الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة من خلال التوجه إلى المدرسة المقيدة بها الطالب ويطلب من شئون الطلبة رقم الجلوس واسم المدرسة التي سيؤدي فيها الامتحانات، وذلك دون أي مقابل مادى.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أنَّ أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، لا غنى عنها عند امتثال الطالب للامتحانات، ودونها لن يستطيع أداء الامتحان.

إجراءات وضوابط امتحانات الثانوية العامة

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية، الإجراءات والضوابط استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2023، ما يلي:

- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة

- استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان.

- وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أي محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم.

- سيتمّ وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب.

كما اطمأن على نسب توافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.