إجراءات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الإجراءات والضوابط استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023 خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية، مشددا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشيرًا إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي.

وضع كاميرات مراقبة

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

باركود وكتيبات المفاهيم

وجدد وزير التربية والتعليم، التأكيد على أنه سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

كما اطمأن الدكتور رضا حجازي على نسب توافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وعدد من مديرى العموم.