«التعليم»: تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين.

مراجعة الصيانه في لجان الثانوية العامة

ووجه وزير التربية والتعليمم، بضرورة مراجعة أعمال الصيانة في كافة لجان الثانوية العامة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وبالنسبة للامتحانات العملية للتعليم الفنى تم التوجيه، خلال الاجتماع،وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توفير شراء المواد الخام اللازمة قبل الامتحانات بفترة كافية لمدارس نظام الجدارات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم اليوم مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة لمناقشة استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و خالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وعدد من مديرى العموم.