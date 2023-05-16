64 ألف طالب يؤدون امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية في الفيوم

يؤدي 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة داخل 259 لجنة، بالإضافة إلى 72 طالبًا وطالبة في لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، داعين أن يكون الامتحان سهلًا يسيرًا مثل امتحان الجبر والإحصاء الذي امتحنوه بالأمس وأطلقوا عليه «امتحان جبر الخواطر».

ويبدأ امتحان انجليزي للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة الفيوم، في تمام الساعة 9:00 صباحًا ويستمر لمدة ساعتان على أن ينتهي 11:00 صباحًا.

أمنيات بسهولة الامتحان

وقالت منة محمد طالبة بالشهادة الإعدادية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قبل دخولها اللجنة، نتمنى أن يأتي الامتحان سهلًا مثلما حدث في امتحان الجبر بالأمس، مؤكدةً أنّ البسمة ارتسمت على وجوه جميع طلاب المحافظة بسببه، آملةً في أنّ يحدث ذلك في امتحان اللغة الأجنبية الأولى أيضًا.

ما هو مجموع درجات الشهادة الإعدادية؟

وطرح عشرات الآلاف من الطلاب سؤالًا حول ما هو مجموع درجات الشهادة الإعدادية 2023؟ وهو ما أجابت عنه مديريات التربية والتعليم بأنّ مجموع درجات الشهادة الإعدادية يبلغ 280 درجة نصفها على امتحانات الترم الأول، والنصف الآخر على امتحانات الترم الثاني التي تُعقد هذه الأيام.

الإنجليزي من كام في تالتة إعدادي؟

وتساءل طلاب الشهادة الإعدادية 2023 عن درجات اللغة الإنجليزية حيث كان السؤال الأول بين الطلاب قبل دخولهم اللجان الإنجليزي من كام في تالتة إعدادي؟ وهو ما كشفه توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي والتي جاءت كالتالي وفقًا لتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني:

اللغة العربية: يبلغ المجموع الكلي 80 درجة نصفها في الترم الأول ونصفها الآخر في الترم الثاني.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة بينها 30 درجة في الترم الأول و30 درجة في الترم الثاني.

الدراسات الاجتماعية: يبلغ المجموع الكلي 40 درجة منقسمة نصفين على الترمين.

الرياضيات: يبلغ المجموع الكلي 60 درجة منقسمة على الترمين الأول والثاني.

العلوم: يبلغ المجموع الكلي 40 درجة 20 درجة لكل ترم.

اقتربت نهاية الامتحانات

وعقب إنهاء الطلاب لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم، يحصلون على إجازة غدًا، على أنّ يؤدوا امتحان العلوم بعد غدٍ الخميس الموافق 18 مايو، بينما يؤدي طلاب مدارس اللغات في نفس اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب المدارس الرياضية امتحان التربية الرياضية.