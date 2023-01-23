وظائف في شركة «غاز مصر».. و«أمان» تعلن عن حاجتها لمسؤولي مبيعات وسائقين

أعلنت «غاز مصر» عن حاجتها لمندوبي مبيعات في القاهرة، وحددت الشركة مجموعة من المهام التي سيقوم بها المندوب، أبرزها ترويج وبيع منتجات الشركة للعملاء الحاليين، بالإضافة إلى تسجيل المعاملات البيعية في السجلات التي تحددها الشركة، وجذب العملاء الجدد للتعامل مع الشركة وفقا للسياسات التي تحددها، وتحقيق الأهداف البيعية المطلوبة.

المهام المطلوبة لوظائف غاز مصر

ومن ضمن مهام وظائف غاز مصر ما أعلنته الشركة عن التجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها العميل لإجراء الاتفاقات وإبرام العقود، وشرح تفصيلي لكافة منتجات وخدمات الشركة، وتشجيع العملاء على اقتنائها، والاهتمام بمشاكل العملاء والمساعدة في حلها، ونقل الشكاوى والاقتراحات إلى إدارة الشركة، وبناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين، وإعداد خطط عمل واضحة يومية وأسبوعية وإجراء التحسينات الدورية عليها.

الشروط المطلوبة لوظائف غاز مصر

واشترطت الشركة فيمن يتقدم لهذه الوظيفة أن يكون لديه خبرة ثلاث سنوات، وخريج المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات، بالإضافة إلى خبرة في مجال تسويق ومبيعات الغاز.

وظائف شركة أمان

كما أعلنت شركة «أمان»، عن مجموعة من الوظائف لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهل، مشيرة إلى حاجتها لمسؤولي مبيعات، وسائقين، بمرتبات تبدأ من 4500 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى حوافز وعمولات إضافية، وتوافر تأمينات اجتماعية، وتأمين صحي.

واشترطت الشركة على المتقدمين لهذه الوظيفة ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا والحصول على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، ويشترط العمل للذكور فقط، ووجود خبرة كافيه في مجال الوظيفة المعلن عنها.