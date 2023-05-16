صحيفة سعودية: المملكة تسعى لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم

أكدت صحيفة البلاد السعودية، أنّ المملكة تسعى لتعزيز الاستقرار والنماء للدول العربية، وإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

جهود السعودية لإرساء الأمن والسلم بالمنطقة والعالم

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان «تطلعات عربية»، أنّ أياما قليلة، وتنعقد أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها المملكة، وسط اهتمام كبير على كافة الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وتطلعات الأمة بكثير من الآمال الخيرة، إلى جانب الدور المحوري للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده في تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات، وما يشهده العالم من أزمات متشابكة بتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية الواسعة.

لتعزيز الاستقرار والنماء للدول العربية،

وأشارت إلى أنّ القمة القادمة تمثل أهمية بالغة في مرحلة مفصلية، لبلورة موقف موحد تجاه مختلف القضايا والمستجدات العربية والمتغيرات الإقليمية والدولية، التي تستدعي إرادة موحدة واصطفافًا متينًا.