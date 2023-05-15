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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين.. كم يبلغ سعر الجرام؟

كتب:

سحر المكاوى
10:09 ص | الإثنين 15 مايو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا، في بداية التعاملات الصباحية والتي شهدتها الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية. 

وفي التفاصيل بشأن أسعار الذهب في السعودية اليوم، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 243.18 ريال سعودي، بما يعادل نحو 64.85 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 222.92 ريال سعودي، بما يعادل 59.44 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 212.78 ريال سعودي، بما يعادل حوالي 56.74 دولار أمريكي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 182.39 ريال سعودي، بما يعادل 48.64 دولار أمريكي.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 141.86 ريال سعودي، بما يعادل  37.83 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب

فيما سجل سعر أونصة الذهب بيع نحو 7,560.00ريال سعودي، بما يعادل  2,016.00  دولار أمريكي.

و سجل سعر أونصة الذهب شراء 7,563.75 ريال سعودي، بما يعادل  2,017.00 دولار أمريكي.

 

 

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بقلم سحر المكاوى