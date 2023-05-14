هل تأشيرة الزيارة والعمرة تتيح أداء الحج؟.. السعودية تجيب

أصدرت المملكة العربية السعودية تنويهاً، عبر صفحة وزارة الحج والعمرة، لتجيب على السؤال الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الخاص بقدرة الشخص، الذي يحمل تأشيرة الزيارة، على أداء فريضة الحج، مع اقتراب موسم الحج 1444.

ضيوف الرحمن القادمين #إلى_مكة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج.



تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/jl1Srg0uPx — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 14, 2023

هل تأشيرة العمرة تتيح الحج؟

وذكرت الوزارة على تويتر، مساء اليوم الأحد، أن الشخص الذي لديه تأشيرة زيارة لا يمكن أن يؤدي فريضة الحج، ولكن يجب عليه التقديم عبر الموقع، من أجل الحصول على تأشيرة خاصة بالحج فقط، مشيراً إلى أن تأشيرة الزيارة مدتها 90 يوماً فقط، ولا يمكن لصاحبها أداء فريضة الحج.

مدة صلاحية تأشيرة العمرة

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن تأشيرة العمرة، التي يحصل عليها أي شخص قبل موسم الحج، تصل صلاحيتها إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة، أي قبل 15 يوماً من بداية شهر ذي الحجة، شهر الحج، وآخر شهر في التقويم الهجري.

تأشيرات تسمح بالعمرة والفئات المسموح لها

وأجابت الوزارة حول السؤال الشائع بموعد العمرة، وكان ردها عبر موقع الإلكتروني: «يبدأ من 1 محرم إلى 30 من ذي القعدة»، مع التوضيح بأنه مسموح بأداء العمرة للفئة العمرية من خمس سنوات فما فوق، لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا، مع الإشارة إلى أنه يمكن للحاصلين على تأشيرة (الزيارة، السياحة، العمل) أداء العمرة.