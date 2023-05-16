القبض على شخصين أثناء سرقة أغطية كابلات الكهرباء في العمرانية

ألقت مباحث العمرانية، القبض على لصين أثناء سرقتهما أغطية كابلات كهرباء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، كما تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم هاني عماد يفيد فيه أثناء سير النقيب امير سعيد معاون مباحث العمرانية والقوة المرافقة له في الشارع، لتفقد الحالة الأمني أمكن ضبط كل من عاطل 30 سنة، وعاطل 20 سنة بمحور كمال عاملن وبحوزتهما 2 غطاء كبير يستخدم في تغطيه كابلات الكوبري، 20 مسمارا.

القبض على المتهمين

ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بسرقة المضبوطات من محور الفريق كمال عامر وأرشدا عن مسروقات سابقة متماثلة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.