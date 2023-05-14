شاب ينهي حياة خالته وزوجها لسرقتهما في العمرانية.. دخان يكشف الجريمة

أمرت جهات التحقيقات بمنطقة العمرانية، بحبس المتهم بقتل خالته وزوجها لسرقتهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة، ونقل الجثمانين للمشرحة للوقوف على تفاصيل الجريمة.

كواليس الواقعة

بداية الواقعة كانت في الثالثة فجرًا بخروج نيران محملة بالأدخنة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية بالجيزة، فتكاثرت الأصوات وعلى صراخ الأهالي والجيران، وتسارعت الخطوات نحو النيران لإخمادها، وبالفعل نجح أهالي المنطقة في إطفاء الحريق داخل الشقة، وبعد أن هدأت الأوضاع تفاجأ الجميع بوجود جثتين هامدتين وتبين أنهما لقاطني الشقة «مكرم»، 63 سنة، وزوجته، وسط رماد النيران.

قتل وسرقة

ذهب المتهم -ابن شقيقة المجني عليها- إلى منزل زوج خالته في مشهد يغلفه ظاهريا الود، لكنه يحمل نوايا شيطانية في الخفاء، دق الباب وخرج مكرم وزوجته لاستقبال ابن شقيقتها واستضافته، وبينما هم جالسون على مائدة واحدة يغافل المتهم خالته وزوجها ويخرج سلاح أبيض يطعنهما به عدة طعنات ليلتقطا آخر أنفاسهما ويفارقا الحياة، ويسرق المتهم مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة من داخل الشقة.

اعترافات صادمة

لم يكتف المتهم بهذا الفعل فبعد أن تأكّد من موتهما قذف الخوف في قلبه وخشي أن يفتضح أمره فحرق الجثمانين وفر هارباً، خضع المتهم لجلسة تحقيق استغرقت 120 دقيقة أدلى بها باعترافاته أمام الجهات المختصة، قائلًا «كنت رايح أسرق مكنش في نيتي القتل، ولما ماتوا حرقتهم بالشقة علشان محدش يعرف الحقيقة».

ورد في بيان صادر لوزارة الداخلية، تفاصيل القبض علي المتهم بقتل خالته وزوجها لسرقتهما في العمرانية ذكرت فيه أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق بإحدى الشقق ووفاة قاطنيها «شخص وزوجته».

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة -نجل شقيقة المجني عليها- له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية.

وأفاد البيان أنَّه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب استضافتهما له، غافلتهما وسدد لهما عدة طعنات والتي أودت بحياتهما، واستولى على (مبلغ مالي، بعض المصوغات الذهبية، 2 هاتف محمول) ولخشية افتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران في جثتي المجني عليهما وفر هارباً.

عقوبة المتهم

أكّد المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، أنَّ المتهم بقتل خالته وزوجها سوف يواجه عقوبة رادعة أمام القانون وهي الإعدام شنقاً بعد ما أثبتته التحقيقات من اعتراف المتهم ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات التي تنص على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».