تفاصيل إصابة طالب على يد زميله في مدرسة بالعمرانية

أصيب طالب في الصف السادس الابتدائي، بجرح قطعي في الجبهة، على يد زميله في المدرسة، بعد مشادة كلامية بينهما في مدرسة بحي العمرانية في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، يفيد بحضور موظف إلى ديوان القسم وبصحبته نجله طالب في الصف السادس الابتدائي، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وقدّم تقريرا طبيا بهذا.

تفاصيل الواقعة

وكشف والد الطالب المصاب، عن أنّ نجله أصيب على يد زميله في المدرسة، بعد مشادة كلامية بينهما، وعلى إثرها استخدم الطالب الثاني «كاتر» كان بحوزته، وأحدث إصابة المجني عليه.

القبض على الطالب المتهم

وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.