إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب «تروسيكل» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب «تروسيكل» أمام قرية النجاح بنطاق دائرة شرطة مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب «تروسيكل» في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية النجاح بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: جميل سمعان إلياس، 55 سنة، ماريا جميل سمعان، 22 سنة، هدى بيكتور سمعان، 50 سنة، منيرة بيكتور سمعان، 55 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون محافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.