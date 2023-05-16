رئيس «صرف الإسكندرية» يتابع الحالة الفنية لمحطة معالجة خورشيد والزوايدة

تفقد المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محطة معالجة خورشيد والزوايدة وتوسعاتها، التي تعملان بطاقة تصميمية 50 ألف م3/ يوم؛ لمتابعة سير العمل بالمحطة والاطمئنان على كفاءتها ومدى جاهزيتها الفنية، كما تابع المشروعات الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار التي تتم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي بالإسكندرية والتي تعد أحدث المشروعات في الإسكندرية.

تعليمات لمتابعة الحالة الفنية لمحطات المعالجة

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، اليوم الثلاثاء على هامش الجولة، على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة، وفقا للخطة الزمنية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

استمرار أعمال التطهير وضبط الجودة

وشدد على استمرار أعمال التطهير، ومتابعة وضبط الجودة بجميع مراحل معالجة الصرف الصحي بالمحطة، والقيام بكافة التجارب الخاصة بالتشغيل لضمان مطابقة السيب النهائي لمحطات المعالجة، وذلك لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات.

كما أجرى نافع، جولة لمتابعة أعمال الجسات لمشروعات الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار في منطقة سموحة بميدان فيكتور عمانويل وشارع 38 (النقل والهندسة)