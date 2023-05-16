«هذا الصباح» يبرز تقرير الوطن عن استثمارات «سكاتك» في الطاقة المتجددة

عرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة extra news، تقديم يارا مجدي وباسم طبانة، تقريرا نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن متابعة الرئيس السيسي لاستثمارات «سكاتك» في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بعنوان «السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج في مشروعات الهيدروجين الأخضر»، وآخر تناول المحور الاقتصادي على طاولة الحوار الوطني اليوم، بعنوان «الحوار الوطني يصل إلى محطة الاقتصاد».

اهتمام مصر بالطاقة المتجددة

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ اهتمام مصر بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر أمر أصبح في صدارة أولويات الدولة، مشيرا إلى أنّ مصر حصدت العديد من المكاسب خلال cop27 على صعيد جذب الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحًا أنّ استثمارات «سكاتك» ضخمة للغاية، فهذه الشركة لها استثمارات في كثير من المجالات كمحور التنمية بقناة السويس والألمونيا الخضراء وطاقة الرياح.

استثمارات «سكاتك» في مصر

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم يارا مجدي وباسم طبانة، على قناة extra news، أنّ استثمارات «سكاتك» في مصر تتعدى 5.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّ الأرقام الاستثمارية الخاصة بتلك الشركة، تؤكد أنّ مصر ما زالت وستزال نقطة جذب استثمارية مهمة للغاية في الإقليم.