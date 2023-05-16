أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. عيار 21 بـ2290 جنيها

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار الذهب، حيث ينخفض المعدن الثمين يوميا، بعد أقل من أسبوع على قرار رئيس الوزارء، برفع الضريبة الجمركية عن الذهب القادم من الخارج، ما ترتب عليه انخفاض سعره محليا، بعد أن شهدت المطارات المصرية دخول كميات يوميا من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج.

أسعار الذهب اليوم

ومن خلال هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، في ظل الانخفاضات التي تشهدها أعيرة الذهب في أسواق الصاغة، وفق ما أكدته شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، وهي أسعار لا تشمل المصنعية و قيمة الدمغة والضريبة.

- عيار 24 بلغ سعره نحو 2654 جنيها للبيع، مقابل 2617 جنيها للشراء.

- عيار 22 سجل 2378 جنيهات للبيع، مقابل 2399 جنيها للشراء.

- سجل عيار 21 نحو 2270 جنيه للبيع، مقابل 2290 جنيها للشراء.

- عيار 18 سجل 1946 جنيها للبيع، مقابل 1963 جنيهات للشراء.

- عيار 14 سجل 1513 جنيها للبيع، مقابل 1527 جنيها للشراء.

- عيار 12 سجل 1297 جنيها للبيع، مقابل 1309 جنيهات للشراء.