«الضرائب»: إلزام 100 جهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ضريبة الأجور والمرتبات

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة نشرت خطوات الإدراج على البيئة الفعلية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تزامنًا مع تطبيق المرحلة الثانية، على الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتًا إلى إمكانية الاطلاع على الخطوات وتحميل الملف الخاص بها من خلال الدخول على الرابط التالي https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf، لافتا إلى إلزام 100 جهة وشركة بتطبيق المنظومة.

تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية من المنظومة بضرورة رفع خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشددًا على ضرورة التزامهم بتنفيذ هذه الخطوات اعتبارًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة.

وأوضح «توفيق»، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، مضيفًا أن المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.

إلزام 100 جهة وشركة بتطبيق منظومة توحيد

وأشار إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم 175لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة، تم إلزام 100 جهة وشركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 كمرحلة فرعية أولى، كما سيتم إلزام 200 جهة وشركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، كمرحلة فرعية ثانية، موضحًا أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام والأدلة التعريفية الخاصة بالمنظومة، وتسجيل الندوات التعريفية التي تعقدها المصلحة من خلال الدخول على دليل للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور على الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على رقم 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يمكن الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.