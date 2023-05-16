«الضرائب» لـ قصواء الخلالي: لن يسمح بالاستيراد أو التصدير إلا بفواتير إلكترونية

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، إنهم يسيرون وفقا للخطوات الطبيعية لتطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية، وربطها بالمنظومات الحكومية الأخرى مثل المنافذ الجمركية، وجرى ربط الفواتير الإلكترونية منذ 30 يونيه 2020، وتطبيقها على 8 مراحل، وتبقى فقط ربط العالم الخارجي بالمنظومة الإلكترونية.

الربط بالعالم الخارجي يتم من خلال الجمارك

وأضاف «الجيار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الربط بالعالم الخارجي، سواء بالاستيراد أو التصدير يتم من خلال مصلحة الجمارك، وبالتالي لابد كان من التنويه للممولين الذي يتعاملون بعملية الاستيراد أو التصدير بأنه لن يسمح للاستيراد أو التصدير إلا من خلال التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية.

ربط بين منظومة الفواتير والمنافذ الجمركية

وأشار إلى أنه من شأن ذلك حدوث ربط شبكي ما بين منظومة الفواتير الإلكترونية ومنظومة المنافذ الجمركية، لأن قيام المصدر بعملية التصدير يتطلب إصدار فاتورة للسماح لها بالتصدير واستخراج نموذج 13 في مصلحة الجمارك.

ولفت إلى أن هذا الموضوع، يتم حاليا بشكل ورقي، لكن بداية من 1 يونيه المقبل لابد من إصدار الممول فاتورة بيع للمستورد الأجنبي من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية.