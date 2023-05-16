إصابة 6 عمال في حريق داخل مصنع للملابس الجاهزة ببورسعيد

أصيب 6 عمال في حريق نشب بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، بسبب انفجار في غلاية خاصة بتنظيف الملابس، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المصانع الأخرى المجاورة.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطار من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد بأنه تلقى بلاغًا باندلاع حريق في أحد المصانع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار بجوار المزلقان ببورسعيد.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطار من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بإصابة 6 عمال باختناق، وتم التعامل وإنقاذ 4 حالات داخل مكان البلاغ، بينما تم نقل حالتين عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، وهما «حبيبة رضا سليمان» 45 سنة و«ابتسام ياسر عبد الرحمن» 19 سنة، مصابتين باختناق ويجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

كما أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق، وهم: جمالات عبد الله محمد 40 سنة، وشيماء محمد نجيب ونورهان مصطفى محمد 30 سنة، وسحر السيد أحمد 40 سنة، وجرى إنقاذهن بمكان الحريق.

4 سيارات لإطفاء الحريق

وتوجهت 4 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق، كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلي المصانع الأخرى المجاورة بالمنطقة الحرة للاستثمار.