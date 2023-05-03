السيطرة على حريق بمصنع قطن بالقناطر الخيرية وندب المعمل الجنائي

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن ومصنع لتصنيع القطن في قرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، حيث جري الدفع بسيارات الإطفاء وسيطرت على الحريق وتبين وجود مصاب واحد جرى نقله للمستشفى وجاري تبريد مكان الحريق وتقدير الخسائر.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع القناطر

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته والاستعلام عن حالة المصاب وتشكيل لجنة لمعاينة المصنع وتقدير الخسائر وفحص التراخيص وتوافر مهمات الأمن والسلامة واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه.

تفاصيل حريق مصنع القناطر الخيرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية بلاغا بنشوب حريق في مصنع لتصنيع القطن بمنطقة قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر

علي الفور جري الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث وتم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة

تبين من فحص الحريق أن مكان الواقعة في مصنع يقع بنطاق قرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية وتم السيطرة على الموقف وتبين وجود مصاب واحد تم نقه للمستشفي لتلقي العلاج وسيطرت أجهزة الحماية المدنية علي الموقف وجاري تبريد المكان واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه