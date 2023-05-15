الفنان أحمد داوود يواصل صدارة الإيرادات بـ«يوم 13» ويتفوق على محمد رمضان

يواصل الفنان أحمد داوود، تصدره لقائمة الإيرادات بين الأفلام المُنافسة، حيث يحتل فيلمه «يوم 13»، المركز الأول، بفارق كبير عن أقرب مُنافسيه، حيث يُعد أول فيلم مصري يُعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن الإيرادات التي حققها فيلم «يوم 13»، بطولة الفنان أحمد داوود، أمس، حيث حقق 273 ألف جنيه، فيما يلاحقه «هارلي» لـ محمد رمضان، والذي جاء في المركز الثاني، بإيرادات 177 ألف جنيه فقط.

يشارك في فيلم «يوم 13»، عدد كبير من نجوم السينما أبرزهم أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

أما فيلم هارلي لمحمد رمضان فيشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

4 أفلام جديدة بالسينمات نهاية مايو

يذكر أنّ دور العرض، تستقبل 4 أفلام جديدة، خلال الأسبوعين المُقبلين، ليتم افتتاح موسم أفلام صيف 2023 مُبكرًا، وهي: «الصف الأخير» لـ تيام مصطفى قمر، في أول بطولة مطلقة له في السينما، و«رهبة»، لـ أحمد الفيشاوي، و«شوجر دادي»، بطولة الثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، و«19 ب»، للفنان سيد رجب.