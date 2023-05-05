أحمد داوود يتصدر إيرادات السينما أمس بفيلم يوم 13.. وهارلي بالمركز الثاني

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، 416 ألفا و958 جنيها، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني، بإيرادات 876 ألفا و356 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم هارلي

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، مي كساب، قصة محمد سامي ومحمد سمير مبروك، إخراج محمد سمير.

قصة فيلم هارلي

تدور أحداث فيلم هارلي في إطار من الأكشن والأحداث المليئة بالتشويق والإثارة، حول عالم تجارة المخدرات وما يترتب علب عليه من أزمات.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني، شريف منير، محمود عبدالمغني، أحمد زاهر، جومانة مراد، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

قصة فيلم يوم 13

يعد فيلم يوم 13 أول فيلم روائي عربي رعب بتقنية الـ«3D» وذلك في العالم العربي والشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح كما يشاع عنه، ويعود عزالدين من الخارج لاستلام هذا القصر بعد وفاة والده، لتقابله مفاجآت لم تكن في الحسبان.