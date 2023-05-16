«الزراعة»: ملف الأعلاف في مصر يُدار على أعلى مستوى ويراقب جيدا

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنّ ملف الأعلاف في مصر يُدار على أعلى مستوى، ويراقب ويتابع على مدار الساعة من قيادات الدولة، فضلا عن التنسيق التام بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي، لتدبير العملة اللازمة للإفراجات عن الكميات من الأعلاف، سواء ذرة أو صويا أو إضافات أعلاف، والتي تمثل النصيب الأكبر في الأعلاف.

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها بالسوق

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على «dmc»، أنّ الكميات التي جرى توفيرها منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن تناسب وتلائم الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية الموجودة، فالعلف يمثل 80% من جملة تكاليف ومصروفات التشغيل وإنتاج العملية، سواء كانت ثروة حيوانية أو داجنة، ما يؤثر بشكل إيجابي على ارتفاع الأسعار وانخفاضها سواء كانت اللحوم والألبان والبيض والدواجن.

ولفت سليمان، إلى أنّ آخر 10 أيام شهدت تراجع الأسعار في السوق، بعد الإفراج عن الأعلاف الذي تم من 4 حتى 11 مايو، مشيرا إلى أنّ الأجهزة الرقابية تنفذ حملات تفتيشية ومتابعة للكميات للتأكد من وصولها لمستحقيها، ومنع أي احتكارات في الأسواق، ما انعكس على أسعار الدواجن ومنتجاتها بالسوق.

وشرح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنّ الوزارة تتابع بشكل جيد الثروة الحيوانية وتعي جيدا الإنتاج والاحتياجات لتوفية الطلبات والاحتياجات كافة، موضحا أنّ الأسعار في المتناول وبأسعار مناسبة.