«الأرصاد» تحذر من انخفاض الحرارة ليلا في الأيام المقبلة: ارتدوا «الجواكيت»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار، واليوم ترتفع عن أمس من درجتين لـ3 على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض المناطق

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أنه متوقع اليوم وجود فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وبالتحديد بالسلوم ومطروح، ونسب الحدوث لا تتجاوز 20%.

وتوقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وجنوب البلاد 40 درجة مئوية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل الأيام المقبلة، والاهتمام باصطحاب «جاكيت» خفيف.

تكون شبورة مائية في ساعات الليل المتأخر

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخر، وفي فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، موضحة موضحة أنه مع يوم الخميس تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، مع انخفاض بدرجات الحرارة ليلا.