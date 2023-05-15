«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا: موجة حارة وشبورة ورياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء والظواهر الجوية المصاحبة لها، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى، الدرجة العظمى: 34، الدرجة الصغرى: 20.

الوجه البحري، الدرجة العظمى: 34، الدرجة الصغرى: 20.

السواحل الشمالية الغربية، الدرجة العظمى: 29، الدرجة الصغرى: 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، الدرجة العظمى: 29، الدرجة الصغرى: 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، الدرجة العظمى: 35، الدرجة الصغرى: 22.

شمال الصعيد، الدرجة العظمى: 37، الدرجة الصغرى: 21.

جنوب الصعيد، الدرجة العظمى: 39، الدرجة الصغرى: 23.