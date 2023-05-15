«الأرصاد» تعلن حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة: الحرارة تصل لـ40 درجة

تشهد حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري خصوصًا على مدار الـ 48 ساعة المُقبلة والتي تشهد ذروة موجة الطقس الحارة لتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة في بعض الأقاليم، فيما تبدأ في الانخفاض بدءًا من الخميس المُقبل حتى تعتدل حالة الطقس.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة ودرجات الحرارة في محافظات مصر فضلًا عن الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات.

حالة الطقس غدا

وبحسب توقعات الأرصاد حول حالة الطقس غدا يسود طقس حار خلال النهار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، جنوب سيناء، والسواحل الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، ثم يصبح لطيفًا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في جميع المحافظات فإنّها تأتي كالتالي:

الثلاثاء 16 مايو.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وكثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 17 مايو.. شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس 18 مايو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد حول حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة وتحديدًا في الويك إند بدءًا من الجمعة وحتى مطلع الأسبوع القادم فإنّه من المتوقع أن يأتي كالتالي:

الجمعة 19 مايو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 20 مايو.. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسوحال الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

الأحد 21 مايو.. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.