الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في المحافظات.. توقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 15 مايو الجاري في جميع المحافظات، وتوقعت استمرار الموجة الحارة حتى بعد غدٍ الأربعاء، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وسيطرة ظاهرتين جويتين مؤثرتين على مختلف المحافظات، وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء التي تصل إلى 39 درجة في بعض الأقاليم.

تستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا في المحافظات، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة في محافظات مصر.

الطقس في القاهرة غدا

وأوضحت الأرصاد في بيانها حول حالة الطقس في القاهرة غدا الثلاثاء أنّه من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار خلال النهار فيما تبدأ الحرارة في الانخفاض ليلًا ليتحول الطقس إلى لطيفٍ، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس لطيف في الصباح الباكر، حار نهارًا على الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وبحسب بيان هيئة الأرصاد فإنّه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في محافظات مصر التي تأتي كالتالي:

الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 دجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23 درجة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فإنّ هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما تزداد كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

ويزداد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.