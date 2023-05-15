الأرصاد تكشف درجات الحرارة لمدة أسبوع.. العظمى تصل لـ40 في الصعيد

تشهد درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع ارتفاعًا ملحوظًا خصوصًا على مدار يومي غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء حيث تصل إلى ذروتها لتبلغ نحو 40 درجة في بعض المحافظات، ثم تبدأ في الانخفاض قليلًا تدريجيًا بدءًا من يوم الخميس لتصل إلى 23 درجة في بعض المناطق، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها حول توقعات حالة الطقس في مصر في الأيام المقبلة.

تستعرض «الوطن»، درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وذروة ارتفاعها فضلًا عن موعد انخفاضها في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

درجات الحرارة غدا في مصر

وأعلنت الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا في محافظات مصر التي جاءت ضمن توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 16 مايو حيث تأتي كالتالي:

درجة الحرارة غدا في القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

درجة الحرارة غدا في السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

درجة الحرارة غدا في جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة.

درجة الحرارة غدا في شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21 درجة.

درجة الحرارة غدا في جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 23 درجة.

هل درجات الحرارة هتنخفض؟

وطرح العشرات سؤالًا حول هل درجات الحرارة هتنخفض؟ وهو ما أجابت عنه الأرصاد الجوية في بيانها، بأنّ درجات الحرارة في مصر تبدأ في الانخفاض من الخميس وحتى السبت بنسب تتراوح بين 1 إلى 6 درجات في مختلف المحافظات.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يخص درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع التي تحدد حالة الطقس فإنّها من المتوقع أن تأتي كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 17 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 22.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 18 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 19 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 22.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء السبت 20 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 21 مايو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.