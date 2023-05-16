هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. خبراء يجيبون

توقع خبراء في مجال الذهب، توالي الانخفاض في سعر جرام الذهب الفترة المقبلة، الذي تخطى قيمة 250 جنيها في الجرام لعيار 21، منذ تطبيق قرار الإعفاء الجمركي الصادر من مجلس الوزراء على واردات الذهب مع القادمين من الخارج من جميع الرسوم باستثناء القيمة المضافة على مصنعية الجرام.

سعر جرام الذهب اليوم

ومع توقع الخبراء توالي الانخفاض، إلا أنّهم أكدوا أنّ الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب، إذ قال عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إنّ الانخفاض في سعر جرام الذهب لن يصل لأعلى نقطة كما يتوقع الكثيرون، والوقت الحالي مناسب جدا لشراء الذهب، سواء كان الهدف من الشراء الزينة أو الادخار.

وقال المغربي لـ«الوطن»، إنّ من يلجأ لبيع الذهب دائما خاسر، إن لم يكن بيعه للضرورة القصوى، وبالتالي الأفضل الحفاظ على قيمة ما تم شرائه من الذهب باعتباره ملاذ آمن وأفضل وعاء إدخاري.

الانخفاض في أسعار الذهب

وأشار المغربي إلى أنّ سبب انخفاض سعر جرام الذهب الأيام الماضية، أنّ المعروض في السوق المحلية أصبح يوازي الطلب، ما قلل الفجوة التي أثرت على السوق الفترة الماضية من تزايد الإقبال على الشراء وقلة حجم المعروض في السوق.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

وجاءت أسعار الذهب دون مصنعية اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 مع بداية التعاملات الصباحية، كما يلي.

عيار 21: 2290 جنيها.

عيار 24: 2617 جنيها.

عيار 18: 1963 جنيها.

عيار 14: 1527 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 18320 جنيها.