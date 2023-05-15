مفاجأة في أسعار الذهب.. عيار 18 يخسر 50 جنيها من قيمته

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 15 مايو، مفاجئة للتوقعات، التي كانت تشير إلى استقرار المعدن الأصفر عند أسعار أمس، إلا أنّ عيار 18 وعيار 21 خسرا نحو 50 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب عيار 18 وعيار 21

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنّ أسعار الذهب عيار 18 ربما تستقر عند 2000 جنيه، مشيرا إلى أنّ انخفاض سعر الجرام عن 2000 جنيه أمر صعب.

وبالنسبة لجرام الذهب عيار 21 ، قال مستشار وزير التموين، إنّه لن ينخفض عن 2000 جنيه، وأنّ السعر المتوقع الاستقرار عند لعيار 21 هو 2200 جنيه أو أزيد قليلا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 مايو

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 مايو في بداية التعاملات الصباحية، كما يلي.

عيار 21: 2340 جنيها.

عيار 24: 2674 جنيها.

عيار 18: 2006 جنيهات.

عيار 14: 1560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 18720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وخسر الجنيه الذهب نحو 500 جنيه مقارنة بأسعار تداول أمس، إذ سجل سعر الجنيه اليوم الاثنين 18720 جنيها، مقابل سعر أمس عند 19200 جنيه.