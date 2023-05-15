تراجع الذهب بعد قرار إعفاء الجمارك.. تعرف على أسعاره اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، بمرور 5 أيام على تطبيق قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج مع إعفائه من الرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي يتم دفعها على المصنعية.

تراجع أسعار الذهب

وجاء متوسط تراجع أسعار الذهب بحوالي 240 جنيها في الجرام، فيما خسر الجنيه الذهب الخسارة الأكبر بحوالي 2000 جنيه، إذ سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 مايو 2023 وفقا لمنتصف التعاملات، كالتالي:

عيار 21: 2320 جنيها.

عيار 24: 2651 جنيها.

عيار 18: 1989 جنيها.

عيار 14: 1560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 18560 جنيها.

أسعار الذهب يوم الثلاثاء 4 مايو قبل تطبيق قرار الإعفاء الجمركي

وجاءت أسعار الذهب يوم الثلاثاء 4 مايو 2023، وهو اليوم الذي تصادف قبل تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب من الخارج، مرتفعة عن أسعار التداول قبل 5 أيام من تطبيق القرار، بحوالي 240 جنيها ارتفاعا في الجرام، وما يقرب من 2000 جنيه في الجنيه الذهب، كالتالي:

عيار 21: 2560 جنيها

عيار 24: 2926 جنيها

عيار 18: 2194 جنيها

عيار 14: 1711.5 جنيه

الجنيه الذهب: 20480 جنيها

ويتوقع خبراء توالي الانخفاض في سعر جرام الذهب، وصولا لمرحلة الاستقرار في السوق المحلية، حال حدوث توازن في سعر جرام الذهب بين السوق المصرية والسوق العالمية.