مقتل عامل على يد شقيقه في البحيرة بسبب خلافات على الميراث

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطعنه نافذة بآلة حادة في الصدر على يد شقيقه الأصفر، بعد مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، بقرية قافلة التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

مقتل عامل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من من مأمور قسم شرطة مركز أبو حمص، يفيد باستقبال مستشفى أبو حمص العام جثة عامل إثر إصابته بحرج نافذ في الصدر، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين شقيقه بقرية قافلة التابعة لدائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وتبين مصرع عامل يدعى «عبد الفتاح . س»، 37 سنة، على يد شقيقه الأصغر «خضر . س »، 33 سنة، إثر إصابته إصابته بطعنه نافذة بالصدر.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة إثر وقوع مشاجرة على الميراث.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، والدافع وراء ارتكابها.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 20 عامًا كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.